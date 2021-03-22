Как одесские депутаты саботируют создание парка-мемориала «Воскресенский»

Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая назвала саботажем провальное голосование за создание парка-мемориала «Воскресенский». Об этом она заявила в комментарии «Одесской жизни».

«Это был саботаж политических сил «Доверяй делам» и «Оппозиционной платформы – за жизнь», – комментирует Квасницкая. – Сегодня есть одна коалиция – это служение феодалам, которые остались хозяевами этого города. К сожалению, это не громада, а Кауфман и Грановский. Депутаты служат этим олигархам, решившим давно застроить эту территорию».

Уточним, речь идет об участке бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернардацци, 4/6. ООО «Будлайф инвест» хочет тут возвести высотный жилой комплекс. В 2018 году эта фирма получила разрешение горсовета на разработку документации для отвода земли. При этом между компанией и «Укпрофздравницей» идут судебные тяжбы за имущественный комплекс здравницы.

По словам Квасницкой, ее коллеги, которые не голосовали, сейчас распространяют информацию о том, что проект решения о создании парка является незаконным.

«Это манипуляция и обман, потому что в проекте идет речь о создании парка-мемориала, проведении инвентаризации земель и разработке земельной проектной документации», – говорит депутат.

Отметим, все эти три компонента просто необходимы, чтобы установить границы данной территории и защитить ее от застройки.

Тем не менее, борьба за это культурно-историческое место продолжается.

«Мы разработали проект охранных зон, который должен быть утвержден на консультативном совете при области. Как только они будут рассмотрены, мы сможем уже не переживать, что эта территория будет застроена», – говорит Квасницкая.

В планах – создать здесь не просто парк-мемориал, а целый мемориальный комплекс с парком, музеем и просветительским центром имени художника и архитектора Юрия Дмитренко.

Напомним, на минувшей сессии Одесского горсовета третий раз рассматривался вопрос о создании в Приморском районе города парка-мемориала «Воскресенский». Однако решение принято не было, так как не набрало достаточного количества голосов. «За» высказались только 14 человек, «против» – двое, а 40 депутатов проигнорировали голосование вообще.

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Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Ольги Квасницкой