Одесский парк Шевченко недоплачивает в городской бюджет: чем «отмазались» чиновники?

Депутат Одесского городского совета руководитель общественного движения «Одесса под контролем» Алексей Асауленко получил ответ на свой запрос о том, каким образом в парке Шевченко остались «незамеченными» 2 тысячи квадратных метров твердого покрытия, которые долгое время использовались под бизнес, не платя в бюджет города.

Официальные ответы Юридического департамента и департамента коммунальной собственности депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

Как следует из ответов на депутатский запрос, чиновники «перевели стрелки» на коммунальное предприятие «Парки Одессы».

«Если коротко: КП «Парки Одессы», которое является балансодержателем имущества на праве постоянного пользования, должно содержать это имущество, не допускать его необоснованного (без договора) использования в коммерческих целях третьими лицами. В случае выявления подобных нарушений – реагировать»,

– кратко комментирует Алексей Асауленко ответы обоих департаментов.

При этом депутат отмечает, что фактически содержанием парков в Одессе уже давно занимается КП «Горзелентрест», а на сегодняшний день парки – всего лишь «прокладка» для зарабатывания денег, причем, как показывает ситуация с парком Шевченко – отнюдь не в бюджет города.

Депутат также сообщил, что направил соответствующее обращение на имя главы депутатской комиссии по коммунальной собственности Елены Коробковой с предложением проверить все коммерческие объекты в одесских парках, дабы избежать подобной ситуации. А о том, будут ли приняты нужные меры, он пообещал сообщить дополнительно.

Стоит отметить, что некоторые читатели посоветовали Асауленко писать не запрос в депутатскую комиссию, а заявление в Госбюро расследований, на что депутат ответил, что не исключает и такой возможности.

Также прозвучало предложение депутата горсовета Петра Обухова ликвидировать КП «Парки Одессы» и передать его функции «Горзенетресту».

«И вроде очевидно, но почему-то, это не происходит»,

– отвечает Алексей Асауленко.

КП ПАРКИ, кп парки…

Друзья, я обещал разобраться, как же в Парке Шевченко остались незамеченными 2 000 кв метров… Опубликовано Alexey Asaulenko Понедельник, 20 сентября 2021 г.

Напомним, ранее Алексей Асауленко рассказал, что Лунапарк, расположенный в одесском парке Шевченко, сильно недоплачивает в городской бюджет за аренду огромной площади в зеленой зоне города. По данным депутата, всего по факту Лунапарк платит 31 тыс. грн в месяц за 3156 квадратных метров «аренды асфальта», то есть 10 грн за 1 квадратный метр.

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