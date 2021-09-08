Одесский Чкаловский санаторий: по останкам величия и красоты (фото)

Французский бульвар, 85: Одесский клинический санаторий им. В.Чкалова… А еще, как с гордостью вещает нам щит у входа, «парк-памятник садово-паркового искусства». Вот по этому искусству и пройдемся. Предупреждаю: прогулка получится романтичная, но печа-а-альная!..

Как начиналось – что сохранилось

Все начиналось с того, что здесь были богатейшие одесские дачи – Маразли, И. Шехтера, семьи Ашкенази, А. Бродского и А. Пуриц и других. Их участки чуть менее ста лет тому назад стали объединять и создали здесь санаторий. Он поначалу именовался в честь медиков – имени Чубаря, имени Семашко. Ну а уже позже его назвали в честь летчика Чкалова. Так и пошло с тех времен – «Чкаловский санаторий», «Чкаловский пляж».

В свое время наибольшим среди всех дачных участков было имение Григория Маразли, и, кстати, именно он в свое время организовал здесь общедоступный парк. Из зданий необыкновенной красоты сохранилось мало что. Тут и оползни внесли свою «лепту», и время, и все остальное, на что можно «сослаться в случае чего».

Ну а то, что сохранилось… Что имеем? Имеем обычную по нашим временам картинку – показательную и очень характерную. Санаторий для советских людей наполнялся более современными зданиями-корпусами и новыми («правильными») скульптурами.

А день сегодняшний получился неким итогом: от величественных зданий осталось кое-что, более поздние поживают более-менее, а следы «девушек с веслом» еще виднеются на этой огромной территории, но и их состояние ужасающее. Впрочем, о спортивных девушках – чуть позже.

И дача Ашкенази, и маразлиевская оранжерея

Из сохранившихся зданий так и манит вас подойти поближе бывшая дача Ашкенази. Ее и сейчас называют архитектурной жемчужиной парка-памятника. Вот только любуйтесь ею издали. Вблизи сразу бросится в глаза тот факт, что жемчужину давно пора спасать. Рядом с жемчужиной, кстати, не местный «стоунхендж», а остатки колоннады, некогда украшавшей дачу Ашкенази.

Что у нас дальше? Ага, место, которое одно время (сейчас тема поутихла) было у всех на слуху – та самая маразлиевская оранжерея, то есть, по сути, то, что осталось от самой дачи Маразли. Оранжерею мечтали спасти и восстановить. Ну а сейчас тут уже всех честно предупреждают с помощью табличек, что близко подходить не рекомендуется. Эти таблички вы увидите не только рядом с бывшей оранжереей. Они «украшают» и другие здания Чкаловского санатория.

О, эта сорокаметровая маразлиевская оранжерея, созданная в 1889 году архитектором Крейном!.. Когда-то она была обустроена тогдашней диковинкой – паровым отоплением. Ее украшал стеклянный купол, металлические элементы которого заказывали в США. Был здесь оснащен и грот. Сейчас смотрим лишь на ее останки… Если бы не активисты-общественники, которые прилагали неимоверные усилия по ее уборке, приведению в порядок и сохранению, может быть, мы бы уже вообще забыли о ее существовании.

«Восхищаемся» останками оранжереи и следуем дальше.

Очередные руины и ветра времен

А дальше у нас – другие руины. Частично ограждены, частично «свободны». Ну и предупреждающие таблички не ходить рядом. И не ходите. Ну разве что вот вам для справочки: это некогда было дачей Шехтера (Шефтера). Еще одна жемчужина. Бывшая, правда…

Гораздо более сохраненным (но очень уж «облупленным») смотрится еще одно здание, принадлежавшее Шехтерам, ему явно повезло больше. Радует глаз на сегодняшний день бывшая дача Бродского…

Ну а постройки советской эпохи, начиная с 30-х годов и так далее – это совсем другая история, конечно.

Вот чего еще очень много здесь от былого – и далекого, и более близкого – это бывшие фонтанчики. То есть, водичкой они не бьют, не струятся, а следы остались.

А вот с теми самыми спортивными девушками-парнями – так просто беда. Была здесь (уже нет) и скульптурная композиция «Дружба народов»: долгое время пугала отдыхающих обезображенными временем «ликами», и многое другое. Унесено, унесено все ветрами времени.

Фонтанчики есть, «сухие» бассейны есть. Есть и девушка-спортсменка (вероятно, пловчиха, как раз у бывшего бассейна). Но вы к ней близко не подходите. Ноги «изранены», из руки штыри торчат. Фильм ужасов какой-то.

И к чудом сохранившейся львице «под бронзу» тоже лучше не подходить. Особенно сзади, где видно, что бедная скульптура уже готова расколоться пополам.

Любители чисто советских парков оценят сохранившиеся кое-где старые скамейки-лавочки (впрочем, и их останки можно увидеть в тени деревьев), детские качельки, цветнички из пятидесятых и «следы» тех самых типично соцреалистических скульптур. Во всяком случае, их подножия-основы еще крепко держатся на своих местах.

Ну и главное из ушедшей эпохи – это отлично сохранившийся памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову (я неоднократно сталкивалась с информацией, что его «убрали»).

Некоторые источники указывают, что этот памятник был установлен в 1940 году. Другие утверждают, что это было годом раньше…

Потеряно многое. Теряем дальше?

Мы многое потеряли из того, что создавало этой огромной территории истинное величие и неповторимую красоту. Почти не осталось следов от «нижней» дачи Маразли. Мы потеряли даже изюминку, доставлявшую людей на пляж – в виде лифта с высокой башней и мостиком. Сейчас дорога к морю через Чкаловский санаторий неприглядна. Ближе к лестнице она замусорена. А сама лестница на чкаловский пляж – неудобная, с деревянными и чуть устрашающими ступенями – все равно пользуется спросом. Когда-то здесь была каменная лестница. Кое-какие следы ее еще можно увидеть.

И, кстати, все происходящее – довольно типичная «одесско-санаторная» ситуация. Для сравнения: год назад мы побывали на том же Французском бульваре, но только в санатории «Аркадия». Это почти напротив Чкаловского санатория.

Что дальше? Как недавно сообщала «Одесская жизнь», санаторий им. В.Чкалова хотят поделить на два участка. С какой целью это собираются делать, нам пока неизвестно.

История продолжается…

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