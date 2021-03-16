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В Одессе хотят создать парк-мемориал на территории бывшего санатория (видео)

В Одессе хотят создать парк-мемориал на территории бывшего санатория (видео)

Депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая инициирует проект создания парка-мемориала «Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернадацци, 4/6, на месте бывшего кладбища Воскресенского скита Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в Приморском районе города.

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Как сообщила депутат на своей странице в Facebook, этот проект она планирует вынести на рассмотрение на ближайшей сессии горсовета, которая состоится завтра, 17 марта.

По словам Квасницкой, всем ее коллегам-депутатам уже разослали соответствующее обращение и историческую справку. Это сделано для понимания, в чем ценность этого парка и почему он нужен Одессе.

Депутат напоминает, что именно здесь похоронены многие знаменитые люди, связанные с историей Одессы и ряда иностранных государств, и призывает поддержать неравнодушных горожан, которые приложили немало усилий, чтобы защитить это место от застройщиков. Кроме того, этот парк станет зеленой зоной, которых так не хватает Одессе.

Квасницкая отмечает, что это уже третья ее попытка создания парка-мемориала на указанной территории, поскольку две первые депутаты «провалили». Тем не менее, она все же надеется быть услышанной, и памятное место получит «не только статус, но и развитие».

В поддержку создания парка-мемориала “Воскресенский” по ул. Бернардацци в г. Одессе, всем депутатам Одесского городского…

Опубликовано Ольгой Квасніцькой Понедельник, 15 марта 2021 г.

 

 

«Легендарное место с богатой историей и большим будущим. Мы создадим здесь уютный парк и просветительский центр. Мы превратим его в жемчужину Среднего Фонтана», – уверяет депутат, комментируя опубликованное видео с исторической справкой.

Напомним, ранее одесский эколог Владислав Балинский сообщал, что в парке «Юность» готовят к очередной застройке территорию санатория «Красные зори».

Читайте также: Территорию «Красных Зорь» нельзя застраивать – ее признали историческим местом.

Фото: скриншот с видео на Facebook-страниц Ольги Квасницкой

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