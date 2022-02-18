Пока прогнозы о вторжении не оправдаются: ирландский лоукостер продолжит полеты в Украине

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair не намерена ограничивать полеты в Украине, пока не происходит военного вторжения со стороны России.
Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири на пресс-конференции в Лиссабоне, передает агентство Reuters.
«Это наша обязанность и обязательства поддерживать народ Украины до тех пор, пока там не будет войны или ракет»,
– заявил Майкл О’Лири.
В авиакомпании не видят причин, чтобы прекращать полеты, пока европейское агентство авиационной безопасности не сообщит, что лететь в Украину небезопасно.
Напомним, ранее лоукостер Bees Airline отменил три рейса из Одессы. Их пассажирам авиакомпания предложила на выбор возврат денег или доставку другими рейсами с пересадкой.
Также сообщалось, что лизингодатели потребовали от украинского Bees Airline вывезти все 4 «Боинга» авиакомпании за пределы Украины. Вернуть самолеты в Украину будет позволено после деэскалации военного конфликта.
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Источник: УСИ
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