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Пока прогнозы о вторжении не оправдаются: ирландский лоукостер продолжит полеты в Украине

Пока прогнозы о вторжении не оправдаются: ирландский лоукостер продолжит полеты в Украине

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair не намерена ограничивать полеты в Украине, пока не происходит военного вторжения со стороны России.

Рецепты

Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири на пресс-конференции в Лиссабоне, передает агентство Reuters.

«Это наша обязанность и обязательства поддерживать народ Украины до тех пор, пока там не будет войны или ракет»,

– заявил Майкл О’Лири.

В авиакомпании не видят причин, чтобы прекращать полеты, пока европейское агентство авиационной безопасности не сообщит, что лететь в Украину небезопасно.

Напомним, ранее лоукостер Bees Airline отменил три рейса из Одессы. Их пассажирам авиакомпания предложила на выбор возврат денег или доставку другими рейсами с пересадкой.

Также сообщалось, что лизингодатели потребовали от украинского Bees Airline вывезти все 4 «Боинга» авиакомпании за пределы Украины. Вернуть самолеты в Украину будет позволено после деэскалации военного конфликта.

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Источник: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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