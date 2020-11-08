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Похороны Жванецкого: дата и место погребения знаменитого одессита останутся в секрете

Похороны Жванецкого: дата и место погребения знаменитого одессита останутся в секрете

Для широкой публики дату похорон и место прощания с известным одесситом, сатириком Михаилом Жванецким сохранят в тайне. 

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Об этом сообщает АГН «Москва».

Директор писателя Олег Сташкевич рассказал, что такое решение приняли родственники Жванецкого. Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса «людные церемонии» запрещены, поэтому данных о похоронах Жванецкого не будет.

«Нам нужно беречь друг друга, беречь людей», – подчеркнул директор сатирика.

Ранее сообщалось, что Жванецкого могут похоронить по иудейским традициям.

Сатирика, вероятнее всего, похоронят в Москве.

Напомним, известный одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет.

В Одессе в связи со смертью Жванецкого объявили день траура.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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