Загинув захисник неба над Одесою

Про це повідомив напередодні у Facebook побратим загиблого Борис Емельдеш.

При цьому точної причини загибелі захисника він не уточнив.

За словами Емельдеша, спочатку Юрій Слепченко служив у громадському формуванні «Алмаз» з охорони громадського порядку, а згодом захищав наше небо у лавах ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, вранці 6 березня російська балістична ракета вибухнула у центрі Одеси, коли там знаходилися делегації України з президентом Зеленським і Греції з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Неофіційно повідомлялося про п’ятьох загиблих і таку ж кількість поранених.

А в ніч на 2 березня російський дрон ударив у житлову багатоповерхівку на селищі Котовського, вбивши 12 осіб, у тому числі 5 дітей, наймолодшому з яких було 4 місяці, а найстаршому – 9 років.

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