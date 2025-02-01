Об этом сообщили в Одесском городском совете.

31 января на Мемориале впервые прозвучал «Колокол памяти» в честь воинов, погибших в январе 2025 года. Каждый удар колокола символизировал память и уважение к павшему защитнику, чье имя было названо во время церемонии.

Мемориал находится в сквере у здания Одесской областной военной администрации на улице Канатной.

Инициатива проведения таких церемоний возникла после встреч представителей муниципалитета с семьями погибших военных и ветеранскими организациями. «Колокол памяти» будет звучать каждый месяц как символ нашей общей скорби и благодарности защитникам Украины.

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