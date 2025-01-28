Как сообщили в пресс-службе Раздельнянской РВА, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденами «За мужество» ІІІ степени военнослужащих Сандула Дениса Дмитриевича и Коваленко Олега Ильича.

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Церемония награждения состоялась в понедельник, 27 января 2025 года. Нарду с главой Раздельнянской РВА в ней принял участие начальник Раздельнянского районного ТЦК и СП Александр Бирюк.

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