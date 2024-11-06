Подпишет ли Зеленский «закон о дровах» – что говорят у президента

По словам Литвина, этот закон подписан не будет.

«Президент не будет подписывать этот закон», – заявил советник президента изданию «BBC Украина».

Причины такого решения Литвин не уточнил, но пояснил, что по техническим причинам время на вето прошло.

Что такое «закон о дровах»

Ранее СМИ сообщали, что 10 октября депутаты Верховной Рады приняли документ, вносящий изменения в Административный и Уголовный кодексы с целью усилить ответственность за незаконную вырубку деревьев и за сделки с древесиной.

Нововведением данного закона стала статья, которая напрямую касается рядовых людей, запасающихся дровами на зиму.

В этом законе есть немало статей, направленных на защиту природы. И хотя само слово «дрова» в документе не упоминается, речь идет о «древесине», под которой подразумевают дрова, доски, брусья и другие изделия, а не только деревья.

Авторы нового закона усилили ответственность для тех, кто занимается массовыми вырубками и сделками с древесиной. Кроме того, эта ответственность была распространена на незаконную вырубку в парках, скверах и заповедниках.

Но что наиболее взбудоражило украинцев, так это то, что согласно «закону о дровах», каждый украинец может «попасть» на крупный штраф, а то и вовсе сесть в тюрьму «за «хранение, перевозку или сбыт древесины без надлежащих документов».

«Внесена новая статья в Уголовный кодекс и Административный кодекс – незаконное хранение древесины. Теперь может быть либо административная, либо уголовная ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт. Например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму более 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет», – пояснил адвокат Алексей Кинебас.

По мнению критиков данного закона, слово «хранение» напрямую касается тех, кто на зиму заготавливает и хранит дрова, а не только «черных» лесорубов и перекупщиков. Добавляет эмоций и то, что именно сейчас компания «Укрэнерго» предупреждает об очень тяжелой зиме и вероятных блэкаутах.