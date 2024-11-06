Чи підпише Зеленський «закон про дрова» – що кажуть у президента

За словами Литвина, цей закон Зеленський не підпише.

«Президент не підписуватиме цей закон», – заявив радник президента виданню «BBC Україна».

Причини такого рішення Литвин не уточнив, але пояснив, що з технічних причин час на вето минув.

Що таке «закон про дрова»

Раніше ЗМІ повідомляли, що 10 жовтня депутати Верховної Ради ухвалили документ, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів з метою посилити відповідальність за незаконне вирубування дерев та за угоди з деревиною.

Нововведенням цього закону стала стаття, яка безпосередньо стосується пересічних людей, які запасаються дровами на зиму.

У цьому законі є чимало статей, спрямованих на захист природи. І хоча саме слово «дрова» у документі не згадується, йдеться про «деревину», під якою мають на увазі дрова, дошки, бруси та інші вироби, а не лише дерева.

Автори нового закону посилили відповідальність для тих, хто займається масовими вирубками та угодами з деревиною. Крім того, ця відповідальність була поширена на незаконну вирубку у парках, скверах та заповідниках.

Але що найбільше обурило українців, то це те, що згідно з «законом про дрова», кожен українець може «потрапити» на великий штраф, а то й зовсім сісти у в’язницю «за «зберігання, перевезення чи збут деревини без належних документів».

«Внесено нову статтю до Кримінального кодексу та Адміністративного кодексу – незаконне зберігання деревини. Тепер може бути адміністративна, або кримінальна відповідальність просто за зберігання, перевезення або збут. Наприклад, двоє людей, подружжя, зберігають дрова на суму понад 30 000 гривень, не мають документів, де вони ці дрова купили. Кримінальну відповідальність передбачено від п’яти до семи років», – пояснив адвокат Олексій Кінебас.

На думку критиків цього закону, слово «зберігання» безпосередньо стосується тих, хто на зиму заготовляє та зберігає дрова, а не лише «чорних» лісорубів та перекупників.

Додає емоцій і те, що саме зараз компанія «Укренерго» попереджає про дуже важку зиму та імовірних блекаутах.