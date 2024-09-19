Зимой в Украине может не быть света по 18 часов в сутки, – прогноз ООН

Как сообщается на сайте ООН, из-за повреждений украинской энергосистемы продолжались отключения, а летом в некоторых украинских городах электроэнергия отсутствовала 12 и более часов в сутки.

Эксперты ММПЧУ прогнозируют, что зимой в Украине могут выключать свет от 4 до 18 часов в день.

«Жилищные условия в многоэтажках быстро ухудшаются в результате отключений электроэнергии. Воды нет, отопление и освещение выключаются, исчезает телефонная связь и интернет. Когда лифты перестают работать, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата фактически оказываются в ловушке в своих домах»,

– говорит глава ММПЧУ Даниэль Белль.

По неутешительным прогнозам, эта зима будет чрезвычайно сложной, и украинцы, вероятно, столкнутся с регулярными отключениями электроэнергии по всей стране.

«Любые новые атаки, которые приведут к более продолжительным отключениям, могут иметь катастрофические последствия»,

– добавила Белль.

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В ООН отмечают, что по состоянию на июнь 2024 года 73% украинских теплоэлектростанций были выведены из строя.

«Если зимой 2022-2023 годов атаки в большинстве своем были направлены на объекты передачи электроэнергии, то с марта 2024 года основной мишенью стали объекты генерации»,

– подчеркивают эксперты.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что худшая ситуация с электроснабжением зимой будет в Киеве, Одессе и Харькове, поскольку эти три города являются «слабыми местами» в энергосистеме Украины. По его словам, при наихудшем сценарии при температуре воздуха ниже 10-15 градусов, стоит готовиться к отключениям по 12-16 часов.