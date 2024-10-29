Как получить денежную помощь на дрова и уголь?

По информации Пенсионного фонда, для тех, кому в 2024 году уже назначена субсидия или льготы, и получатели предоставляли от своего имени и от имени членов домохозяйства (семьи) согласие на сбор, передачу и обработку персональных данных для получения дополнительной помощи, повторно обращаться и подавать заявление не нужно.

Те домохозяйства, которые еще не получали субсидию или льготы на приобретение твердого топлива, но нуждаются в госпомощи, могут обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ) с соответствующим заявлением. Это можно сделать, посетив Пенсионный фонд лично, можно прислать документы в ПФУ по почте, можно обратиться в ЦНАП, в сельский, поселковый, городской совет территориальной громады или военную администрацию. Кроме того, заявление можно подать на сайте ПФУ.

Размер дополнительной помощи определяется каждому домохозяйству индивидуально. Ориентировочно пособие будет выплачено до конца декабря 2024 года.

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