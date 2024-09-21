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«ДроваЕ»: как купить дрова на зиму через интернет-магазин

«ДроваЕ»: как купить дрова на зиму через интернет-магазин

Одесская ОГА напоминает, что в Украине работает государственный интернет-магазин «ДроваЕ», где каждый может приобрести дрова на отопительный сезон с доставкой или лично забрать их в лесхозах. Магазин позволяет быстро и удобно сделать заказ онлайн, обеспечивая прозрачность процесса и контроль за объемами закупок.

  • Зайдите на сайт — drovae.gov.ua и авторизуйтесь через электронную цифровую подпись или систему BankID (приложение банка услугами которого вы пользуетесь), чтобы подтвердить свою личность.
  • Укажите адрес доставки, после чего система предложит ближайшие к вам лесхозы. Выберите поставщика, тип дров (лиственные, хвойные) и их количество. Шаг заказа кубатуры зависит от возможностей поставщика. Выбираем, например, 5 м3.
  • Далее выберите способ доставить — домой (за отдельные средства) или самовывоз (бесплатно). Обратите внимание, не все поставщики могут осуществить доставку до вашего дома.
  • Укажите свои контакты — номер телефона и электронную почту и нажмите кнопку «Оформить заказ».

После подтверждения поставщик свяжется с вами для уточнения деталей: для решения вопросов с логистикой и оплаты заказа. Во время доставки дров необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, и налоговый номер (РНУКПП).

Обратите внимание! Лимит на покупку дров составляет 15 кубометров на одно физическое лицо на сезон, что предотвращает злоупотребления и оптовые закупки.

Подробная информация о складах дров, цены и контактные данные ответственных лиц доступна на сайте Южного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства по ссылке — https://s.forest.gov.ua/.

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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