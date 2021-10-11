Отец с сыном забили одессита до смерти

Правоохранители разоблачили двух винничан, отца и сына, которые нанесли жителю Одессы смертельные телесные повреждения.

Об этом сообщили в Главном управлении Одесского областного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отец с сыном избили человека до потери сознания

Событие произошло в квартире, которую младший по возрасту правонарушитель (ему 36 лет) снимал в Суворовском районе Одессы.

Мужчина с 60-летним отцом и 28-летним коллегой употребляли горячительные напитки. Опьянев, отец и гость устроили ссору между собой, которая перешла в драку. Сын поддержал отца, вместе они избили гостя до потери сознания. Потом они вывезли мужчину за город и бросили посреди поля.

Пострадавший одессит умер в больнице

Обнаружили одессита случайные прохожие: придя в себя, он добрался дороги и сидел на обочине. Мужчину госпитализировали, но через несколько дней от полученных травм он скончался.

На поимку злоумышленников полицейским понадобилось несколько дней. Первым правоохранители разыскали младшего из подозреваемых: после совершения преступления он остался в Одессе. Мужчине сообщили о подозрении в умышленных тяжких телесных повреждениях, совершенном группой лиц и повлекших смерть потерпевшего.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Отца арестованного задержали в Винницкой области, где с ним сейчас проводятся неотложные следственные мероприятия.

Согласно ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины, по которой квалифицированы действия злоумышленников, отцу и сыну грозит до десяти лет заключения.

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Фото и видео Главного управления Одесского областного управления Национальной полиции в Одесской области.