В Одессе парень атаковал полицейских ножом: подробности

В Одессе полицейские задержали местного жителя за насилие в отношении работника правоохранительного органа.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.
Парень бросал камни в машины полицейских
22-летний злоумышленник забрался на забор одного из подразделений полиции на проспекте Шевченко в Одессе и с криками и угрозами взялся бросать камни в автомобили правоохранителей, стоявшие во дворе.
Когда полицейские попытались прекратить противоправные действия мужчины, он порезал одному из них руку ножом и скрылся, забаррикадировавшись в квартире, которую арендовал неподалеку.
Преступник ударил полицейского ножом в грудь
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции и бойцы батальона полиции особого назначения. С согласия хозяйки квартиры полицейские попытались зайти внутрь помещения, и тогда подозреваемый бросился к одному из спецназовцев и ударил ножом в грудь. Благодаря защитному снаряжению милиционер не пострадал.
Для прекращения противоправных действий полицейскими было применено устройство травматического действия. Злоумышленник получил ранение в грудь, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Нападавший обвиняется по двум статьям
По данному факту следователи начали уголовное производство по:
- Части 2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований;
- Части 1 ст.296 (хулиганство) этого же кодекса и задержание фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.
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Фото и видео Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области