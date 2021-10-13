Новости Одессы и Одесской области

Владельца кафе, напавшего на журналистов, обвиняют по 2 статьям

Владельца кафе, напавшего на журналистов, обвиняют по 2 статьям

Жителю Одессы представители нацполиции объявили подозрение в угрозе насилием журналисту и препятствовании профессиональной деятельности.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Напавшему на журналистов «Думской» предъявили подозрения

Подозреваемому жителю Суворовского района Одессы сообщили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.1 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста).

Максимальное наказание, которое мужчина может получить, если его вину докажут — до трех лет лишения свободы.

Напомним, во время записи видеосюжета о питания на одесском побережье, а именно на пляже «Лузановка», управляющий одним из ресторанов мешал проведению съемок журналисту телеканала «Думская», а потом ударил видеооператора.

Свои действия мужчина объяснил тем, что его возмутило, что люди с камерами зашли в заведение и проводят съемку без его разрешения. Тем не менее закон не запрещает журналистам снимать в общественных местах, а ресторан таким местом как раз и является.

подозреваемый в нападении на журналистов Думской

Подозреваемый в нападении на журналистов Думской

Напавшего на журналистов надо наказать, чтобы неповадно было

Ситуацию прокомментировал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Он рассказал, что руководитель медиа-холдинга «Думская» Юрий Басюк по совету руководства НСЖУ обратился на горячую линию Национальной полиции Украины в Департамент защиты интересов общества и государства.

Делу дали ход. И сейчас важно, чтобы оперативная работа одесских полицейских закончилась для нарушителя весомым наказанием.

Препятствование журналистской деятельности — это не развлечение или сафари на журналистов. С помощью вынесения подозрений, через приговоры и наказания можно защитить журналистов и сделать нашу профессию более безопасной,

— сказал Сергей Томиленко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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