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Ссора двух продавщиц на рынке закончилась поножовщиной

Ссора двух продавщиц на рынке закончилась поножовщиной

Конфликт между двумя женщинами-реализаторами произошел на рынке «Світанок» в городе Черноморске Одесской области. В пылу ссоры одна из них несколько раз ударила свою оппонентку ножом.

Конфликт продавщиц на рынке закончилась ножевым ранением

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О происшествии сообщили жители Черноморска в местных социальных сетях. В Областной полиции факт нанесения телесных повреждений подтвердили.

На рынке «Свiтанок» в мясном корпусе женщина-реализатор накинулась ножом на рядом работающую женщину. Нападавшая была очень агрессивна и нанесла ножевые ранения в область грудной клетки.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии скорая помощь отвезла в Обласную больницу.

Нападавшую забрали в отделение полиции.

— такое сообщение появилось в facebook-сообществе «Черноморск@online»

В полиции обещают объективное расследование

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сообщили, что сейчас полицейские расследуют обстоятельства получения телесных повреждений продавщицей местного рынка.

Сообщение о конфликте между 45-летней и 47-летней женщинами, в результате которого старшая из них получила ножевое ранение грудной клетки, поступило в правоохранительные органы 14 октября, около 10 часов утра.

Выехав на место происшествия и опросив ее участников и свидетелей, полицейские установили, между продавщицами давно продолжаются неприязненные отношения.

В тот день они снова вступили в перепалку, в ходе которой младшая нанесла старшей непроникающее ножевое ранение.

Сейчас пострадавшая проходит лечение в медицинском учреждении.

По факту причинения ей телесных повреждений полицейские начали производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отмечают, что для объективного, беспристрастного и всестороннего расследования дела будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет приниматься окончательное процессуальное решение.

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Фото из facebook-сообщества «Черноморск@online»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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