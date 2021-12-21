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Под Одессой “монетизировали” новогоднюю елку и побили очередной рекорд Украины (фото)

Под Одессой “монетизировали” новогоднюю елку и побили очередной рекорд Украины (фото)

В поселке Доброслав Одесской области побили очередной национальный рекорд: на этот раз здесь установили новогоднюю елку из пятикопеечных монет, собранных местными жителями.

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Торжественное открытие елки и регистрация рекорда Украины состоялись в День святого Николая, давшего старт новогодним и рождественским празднествам.

Об этом рассказала у себя в Facebook глава поселкового совета Доброслава Людмила Прокопечко.

елка из монет2

Трехметровую елку собрал из вышедших из оборота монет известный одесский скульптор до металлу Кирилл Максименко. Все свои скульптуры железный дел мастер создает из металлолома и отработанных вещей, в том числе и из “отработанных” монет.

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Стоит отметить, что жители Доброслава уже не в первый раз удивляют предговогодним креативом: так, в прошлом году здесь собрали самую высокую новогоднюю елку из опавших кленовых листьев.

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А ранее в Доброславе сооружали креативные елки из цветных карандашей и раковин рапанов.

Нынешний рекорд Доброслава – уже 17-й по счету.

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Фото с Facebook-страницы Людмилы Прокопечко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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