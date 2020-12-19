Под Одессой установили новогоднюю елку из осенних листьев (фото)

В поселке городского типа Доброславе Одесской области собрали самую высокую новогоднюю елку из опавших кленовых листьев и, таким образом, установили новый национальный рекорд.

Об этом сообщила у себя в Facebook глава поселкового совета Доброслава Людмила Прокопечко.

По ее словам, на эту елку ушло 24 194 осенних листьев. Ее высота – 3,5 метра.

Ранее в поселке был объявлен сбор кленовых листьев для нового рекорда.

Отметим, что в Доброславе уже не раз сооружали креативные елки, в частности, из цветных карандашей и раковин рапанов.

Фото: Facebook Людмилы Прокопечко