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Майже 50 поранених та 10 загиблих: в Одесі та області оголошено жалобу

Майже 50 поранених та 10 загиблих: в Одесі та області оголошено жалобу

Через загибель 10 людей внаслідок чергового ракетного удару по густонаселеному району Одеси у понеділок, 18 листопада, на завтра, 19 листопада в місті та області оголошено жалобу.

На 17:00 місцеві органи влади повідомляють про 10 загиблих та 47 поранених різного степеня важкості. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю.

Кореспондент «Одеського Життя» з місця трагедії повідомляє, що наразі рух проспектом Шевченка перекрито в кварталі від Шампанського провулка до вулиці Лесі Українки (Гагаріна). Поліцейські спрямовують транспорт на прилеглі вулиці.

Також на місці працюють рятувальники, медики, поліцейські, психологи та волонтери. Розгорнуті палатки де можна отримати допомогу.

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