Почему в Украине может стать втрое меньше вузов

Об этом заявил накануне заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

«Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети заведений высшего образования. На самом деле, это законопроект не только об уменьшении количества университетов, но и об улучшении их качества»,

– сказал Винницкий в интервью изданию The Ukrainians.

По его словам, демографические прогнозы без учета показателей миграции, связанной с войной, свидетельствуют об уменьшении количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. Ожидается, что к 2033 году в стране будет около 300 тысяч выпускников, и то это возможно лишь при возвращении временно оккупированных территорий.

В 2008 году в Украине функционировали около 350 вузов, и на одно из них в среднем приходилось 6700 студентов. По состоянию на 2021 год, то есть до начала полномасштабной войны, количество высших учебных заведений уменьшилось до 300, но на каждое из них приходилось в среднем около 3400 студентов.

«Средней цифры контингента студентов в заведение по состоянию на 2023 год еще нет, но можно понять, что она еще меньше. Учитывая эти данные, так или иначе, определенное уменьшение или укрупнение заведений высшего образования должно происходить, но это чрезвычайно болезненный процесс»,

– добавил Винницкий.

В настоящее время в Украине работают 100 частных учреждений высшего образования (без учета филиалов), 40 коммунальных и еще около 170 государственных университетов. В результате реформы их должно остаться примерно 100.

Как сообщалось ранее, в Одессе пройдет реорганизация вузов. В частности, Одесский государственный экологический университет и Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека присоединят к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова.