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Чому в Україні може стати втричі менше вишів

Чому в Україні може стати втричі менше вишів

Кількість вишів в Україні необхідно зменшити втричі у зв’язку з падінням кількості випускників шкіл, яких у 2008 році було 640 тисяч, а 2023-го – лише близько 360 тисяч.

Про це заявив напередодні заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький.

«Вже зараз розроблено законопроект про передумови модернізації мережі закладів вищої освіти. Насправді, це законопроект не лише про зменшення кількості університетів, а й про покращення їхньої якості»,

– сказав Вінницький в інтерв’ю виданню The Ukrainians.

За його словами, демографічні прогнози без урахування показників міграції, пов’язаної з війною, свідчать про зменшення кількості осіб, які народилися на території України 17 років тому. Очікується, що до 2033 року в країні буде близько 300 тисяч випускників, і це можливо лише при поверненні тимчасово окупованих територій.

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У 2008 році в Україні функціонували близько 350 вишів, і на один із них у середньому припадало 6700 студентів. Станом на 2021 рік, тобто до початку повномасштабної війни, кількість вищих навчальних закладів зменшилася до 300, але на кожен із них припадало в середньому близько 3400 студентів.

«Середньої цифри контингенту студентів до закладу станом на 2023 рік ще немає, але можна зрозуміти, що вона ще менша. З огляду на ці дані так чи інакше певне зменшення або укрупнення закладів вищої освіти має відбуватися, але це надзвичайно болісний процес»,

– додав Вінницький.

Нині в Україні працюють 100 приватних установ вищої освіти (без урахування філій), 40 комунальних та ще близько 170 державних університетів. У результаті реформи їх має залишитися приблизно 100.

Як повідомлялося раніше, в Одесі пройде реорганізація вузів. Зокрема, Одеський державний екологічний університет та Фізико-хімічний інститут захисту довкілля та людини приєднають до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

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