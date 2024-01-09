Два одесских вуза присоединят к ОНУ им. И.И. Мечникова

Такое распоряжение одобрил Кабмин 5 января 2024 года.

На сайте Министерства образования и науки Украины сообщают, что таким образом студентам расширят возможности выбора дисциплин. У преподавателей будут лучшие условия для проведения исследований. Ведь уже в этом году будет инвестировано в новое научно-учебное и лабораторное оборудование.

Кроме того, такое решение необходимо для повышения качества высшего образования. А еще – потребность в модернизации вузов. Поэтому в Министерстве планируется направить финансирование от Всемирного банка на развитие учреждений высшего образования.

Также в Министерстве подчеркнули, что такие шаги усиливают Стратегию развития высшего образования в Украине:

Целью Стратегии является модернизация системы высшего образования в Украине, образование мощных академических сообществ, и подготовка в них тех специалистов, в которых нуждается украинская экономика.

Цель реорганизации — повысить рейтинг вузов. Ведь экологический университет или известный еще как Гидромет, много лет не хватает звезд с неба в рейтинге вузов. Поэтому такие изменения могут пойти ему на пользу.

Структура Одесского государственного экологического университета также включает Херсонский гидрометеорологический профессиональный колледж и Одесский колледж компьютерных технологий, учебно-научный гидрометеорологический институт, три факультета (природоохранный, компьютерных наук, управления и администрирования, магистерской подготовки), учебно-консультационный центр заочной и дистанционной формы обучения, центр последипломного образования, подготовительное отделение, деканат по работе с иностранными студентами, центр международного сотрудничества. Очевидно, что колледжи также войдут в структуру Мечникова, а дублирующие органы будут сокращены.

Что касается Физико-химического института защиты окружающей среды – это единственное в Украине учреждение, осуществляющее разработку, экспертную оценку и производство различных типов средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторов) и материалов для очистки воздуха от токсичных загрязнений. Очень узкоспециализированное учреждение, также имеющее больше выгод от объединения, получая доступ к научно-технической базе Мечникова.