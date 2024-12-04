Почему одесситам не стоит ждать трамвай №15

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на информацию КП «Одесгорэлектротранс».

«Сегодня, в связи с ремонтными работами, которые выполняет филиалол «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» по улице Балковской/Маловского, трамвайный маршрут №15 курсировать не будет», – отмечается в сообщении.

На прошедшей неделе начался демонтаж трамвайной линии на спуске Виталия Блажко (Маринеско). Как сообщала «Одесская жизнь», на это время изменятся маршруты трамваев №3 и №7, а также ряда городских маршруток.

Также напомним, что с 1 декабря в Одессе почти вдвое подорожал проезд в городском транспорте – трамваях, троллейбусах и маршрутках.

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Фото с сайта traffic.od.ua