Чому одеситам не варто чекати на трамвай №15

Сьогодні, в середу, 4 грудня 2024 року, одеський трамвай №15 не курсуватиме.
Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на інформацію КП «Одесміськелектротранс».
«Сьогодні, у зв’язку з ремонтними роботами, які виконує філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» по вулиці Балківській/Маловського, трамвайний маршрут №15 курсувати не буде», – наголошується в повідомленні.
Минулого тижня розпочався демонтаж трамвайної лінії на узвозі Віталія Блажка (Маринеско). Як повідомляло «Одеське життя», на цей час зміняться маршрути трамваїв №3 та №7, а також ряду міських маршруток.
Також нагадаємо, що з 1 грудня в Одесі майже вдвічі подорожчав проїзд у міському транспорті – трамваях, тролейбусах та маршрутках.
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Фото із сайту traffic.od.ua