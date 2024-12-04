Чому одеситам не варто чекати на трамвай №15

Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на інформацію КП «Одесміськелектротранс».

«Сьогодні, у зв’язку з ремонтними роботами, які виконує філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» по вулиці Балківській/Маловського, трамвайний маршрут №15 курсувати не буде», – наголошується в повідомленні.

Минулого тижня розпочався демонтаж трамвайної лінії на узвозі Віталія Блажка (Маринеско). Як повідомляло «Одеське життя», на цей час зміняться маршрути трамваїв №3 та №7, а також ряду міських маршруток.

Також нагадаємо, що з 1 грудня в Одесі майже вдвічі подорожчав проїзд у міському транспорті – трамваях, тролейбусах та маршрутках.

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Фото із сайту traffic.od.ua