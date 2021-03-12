Пираты в Африке захватили танкер с украинцами в экипаже

В Гвинейском заливе у берегов Африки в районе Нигерии атаковали танкер Davide B под флагом Мальты.
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На борт судна 11 марта высадилась группа из девяти вооруженных пиратов и захватила в заложники 15 из 21 членов экипажа, информирует специализированный портал Trade Winds.
А портал Dryad Global сообщает, что команда танкера состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин. Попали ли украинцы в число заложников, на данный момент неизвестно.
Напомним, что 11 марта в Черном море затонул сухогруз, на котором работали жители Одесской области.
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Фото: MarineTraffic.com