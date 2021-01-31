Из пиратского плена в Африке освободили украинских моряков

За тех, кто в море: о «ржавых корытах», договорном рабстве и долгой дороге домой Недавнее крушение у берегов Турции сухогруза «Arvin» унесло жизни шестерых моряков. Судно, срок эксплуатации которого закончился еще 15 лет назад, не выдержало сильного шторма. Трагедия еще раз подтвердила – возможность достойного заработка сопряжена для моряка не только с нелегким трудом, но и ежедневной опасностью. Какие проблемы и риски стали неотъемлемой составляющей одной из самых популярных в Одессе профессий, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Протесты украинских моряков: стала известна реакция Морской администрации Морская администрация Украины выразила свое мнение по поводу акций протеста украинских моряков, которые прокатились по стране 25 января.

Об этом говорится в сообщении ведомства. ПОДРОБНЕЕ

Как в Одессе моряку уйти в рейс и сколько это стоит? Визит Президента в Одессу был отмечен пикетами моряков. Надев парадную форму, они встретили гаранта плакатами: «Моряки — в плену у коррупции», «Моряк больше не будет молчать!», «Коррупция — в сфере дипломирования моряков». Что вынудило представителей, наверное, самой популярной в нашем городе профессии выйти на акцию протеста, выясняла «Одесская жизнь». (Републикация материала от 28 октября 2020 года). ПОДРОБНЕЕ