Из пиратского плена в Африке освободили украинских моряков

Из плена пиратов в Нигерии освобдили шестерых украинских моряков.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Instagram.
“Освобождены 6 украинских моряков – членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину”, – написал президент.
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Судно, котрое принадлежит компании из Албании, захватили в Гвинейском заливе.
Ранее украинские моряки отбили атаку пиратов в африканском порту.
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