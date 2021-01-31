Новости Одессы и Одесской области

Из пиратского плена в Африке освободили украинских моряков

Из пиратского плена в Африке освободили украинских моряков

Из плена пиратов в Нигерии освобдили шестерых украинских моряков.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Instagram.

“Освобождены 6 украинских моряков – членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину”, – написал президент.

 

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Судно, котрое принадлежит компании из Албании, захватили в Гвинейском заливе.

Ранее украинские моряки отбили атаку пиратов в африканском порту.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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