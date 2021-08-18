«Первого пирата»  в Украине будут судить по 4 статьям: что ему грозит?

СБУ завершила расследование дела, по которому украинец, впервые за историю независимости, обвинялся в пиратстве. Если суд признает его виновным, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту совершения пиратства.

Также его обвиняют в подделке документов и использовании подделки с целью получения выгоды.

Всего гражданина обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 446 (пиратство)

ч. 5 ст. 27 (пособничество)

ч. 3 ст. 358 (подделка документов)

ч . 4 ст. 358 (использование поддельных документов)

В июле 2020 обвиняемый захватил в Индийском океане судно под флагом Маршалловых островов. Чтобы проникнуть на корабль, он представился сотрудником охранной фирмы, защищающей моряков от пиратов.

Он заранее спланировал устроиться на работу в подобную компанию, для чего подделала документы о том, что является офицером вооруженных сил Украины в отставке. В дальнейшем эти докусенты использовал при трудоустройстве.

Проникнув на судно, обвиняемый захватил капитанский мостик, сделав выстрел в воздух. Он потребовал выкуп в размере 500 тысяч долларов. Помимо этого, пират ограбил экипаж захваченного судна.

Получив выкуп, он покинул захваченный корабль и вернулся в Украину.

Максимальное наказание из всех статей, по которым обвиняется украинец – это лишение свободы на срок от 5 до 8 лет и конфискация имущества за пиратство.

Еще по теме: СБУ задержала первого «официального пирата» в Украине (видео)

Фото предоставлены Офисом Генрокурора Украины