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«Первого пирата»  в Украине будут судить по 4 статьям: что ему грозит?

«Первого пирата»  в Украине будут судить по 4 статьям: что ему грозит?

СБУ завершила расследование дела, по которому украинец, впервые за историю независимости, обвинялся в пиратстве. Если суд признает его виновным, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту совершения пиратства.

Также его обвиняют в подделке документов и использовании подделки с целью получения выгоды.

Всего гражданина обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 1 ст. 446 (пиратство)
  • ч. 5 ст. 27 (пособничество)
  • ч. 3 ст. 358 (подделка документов)
  • ч . 4 ст. 358 (использование поддельных документов)

В июле 2020 обвиняемый захватил в Индийском океане судно под флагом Маршалловых островов. Чтобы проникнуть на корабль, он представился сотрудником охранной фирмы, защищающей моряков от пиратов.

Он заранее спланировал устроиться на работу в подобную компанию, для чего подделала документы о том, что является офицером вооруженных сил Украины в отставке. В дальнейшем эти докусенты использовал при трудоустройстве.

Проникнув на судно, обвиняемый захватил капитанский мостик, сделав выстрел в воздух. Он потребовал выкуп в размере 500 тысяч долларов. Помимо этого, пират ограбил экипаж захваченного судна.

Получив выкуп, он покинул захваченный корабль и вернулся в Украину.

Максимальное наказание из всех статей, по которым обвиняется украинец – это лишение свободы на срок от 5 до 8 лет и конфискация имущества за пиратство.

судно, которое захватил пират из Украины

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Фото предоставлены Офисом Генрокурора Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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