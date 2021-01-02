Одесские моряки отбили атаку пиратов в африканском порту

Об этом сообщается в паблике «Одесса как она есть» в Facebook со ссылкой на информацию участника происшествия, члена экипажа Николая Иващука.

Как рассказал Иващук, инцидент произошел во время выгрузки судна Viking diamond, экипаж которого состоит из 20 одесситов. На судно напали 15 пиратов в масках и водолазных костюмах, с ножами и дубинками.

В результате команде одесситов удалось отбить нападение, а подоспевшие военные смогли задержать некоторых пиратов. Одесситы своими силами задержали и обезвредили нападавших, но несколько пиратов смогли сбежать.

Также сообщается, что в результате нападения никто из одесских моряков не пострадал.

Напомним, ранее в водах Гвинейского залива у берегов Нигерии вооруженные пираты атаковали сухогруз Stevia и захватили в плен восьмерых членов экипажа, в том числе шестерых украинцев. Сообщалось, что в их числе есть и житель Одессы.

Фото: Сегодня