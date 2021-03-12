Кораблекрушение в Черном море: на затонувшем сухогрузе работали моряки из Одесской области

На сухогрузе “Волго-Балт 179”, который затонул в Черном море 11 марта, работали моряки из Одессы, Белгород-Днестровского, Херсона и Николаева.

Об этом сообщил Михаил Геранин, директор компании “Ситранс”, которая обслуживала затонувшее судно, сообщает “Суспільне“.

Он также сообщил, что осенью 2020 года судно проходило техническую проверку в Белгород-Днестровском и к “нему никаких вопросов не было”.

Напомним, что на судне было 13 моряков, все граждане Украины. Погибли капитан и электромеханик, без вести пропал старший помощник капитана. Пофамильный список членов экипажа – ЗДЕСЬ.

Напомним, судно затонуло в 70 милях от румынского порта Констанца, куда шло из российского порта Ростов-на-Дону.

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