Несмотря на введение в стране карантинных ограничений, количество инфицированных коронавирусом не снижается. Чтобы противостоять эпидемии, правительство готовит дополнительные средства – мобильные госпитали. Где их собираются разворачивать и каким требованиям они должны соответствовать?

Где разместят мобильные госпитали?

Разместить мобильные «коронавирусные» госпитали планируют в Киеве, Одессе и Краматорске. И хотя на сегодняшний день, по утверждению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине необходимости в мобильных госпиталях нет, подготовка для их обустройства ведется. На разворачивание мобильных госпиталей Кабмин решил выделить из бюджета 118 миллионов гривен.

Где развернуть временные госпитали, определяют местные власти. Например, в Одессе в качестве вариантов предлагают различные детские оздоровительные лагери, санатории, спорткомплекс «Олимпиец» и даже выставочный комплекс морвокзала. Правда, технические возможности здания морвокзала – электроэнергия, вентиляция, канализация, отопление – находятся сегодня в довольно плачевном состоянии. Так что госпиталь там разместить довольно проблематично.

Но больше всего опасаются портовики, что иностранные суда побоятся заходить в главный порт страны, где «рассадник коронавируса» – прямо на морвокзале. Последний вариант – Одесский областной центр социально значимых болезней, в трех помещениях которого сейчас проходит ремонт.

В Киеве для мобильного госпиталя планировали использовать Международный выставочный центр или Дворец спорта. Но в итоге решили развернуть госпиталь на базе больницы «Феофания», где, как правило, проходят лечение госслужащие, иностранные дипломаты и граждане, имеющие особые заслуги перед Украиной. А вот в Краматорске с местом для госпиталя еще не определились.

Главная проблема мобильных госпиталей – медики и кислород

Как заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, такие госпитали должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия.

– Это большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-месту, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала, – пояснил Ляшко.

А ведь все это требует немалых вложений. К тому же ускорить тестирование, устранить дефицит лечебно-диагностического оборудования и медикаментов новые медучреждения никак не помогут. Ведь если аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не хватает в стационарных больницах, стоит ли ожидать, что они появятся в развернутых на скорую руку мобильных госпиталях?

Еще одна важнейшая проблема – обеспечение медицинскими кадрами. Если в больницах не хватает медсестер, откуда они в госпиталях возьмутся? Единственный выход – привлечение волонтеров и медицинских бригад из других регионов.

То есть дело не в количестве койко-мест в мобильных госпиталях, а в возможности оказать находящимся там пациентам действенную медицинскую помощь. В противном случае – с таким же успехом можно и дома на койке полежать.

Первые мобильные госпитали появились в Китае

Мобильные госпитали для лечения пациентов с COVID-19 в Китае появились в январе 2020 года. И предназначены они были для лечения больных с инфекцией легкой и средней степени тяжести. Работать там были мобилизованы врачи и добровольцы со всей страны.

В течение месяца в провинции Хубэй было развернуто 15 таких временных медучреждений, где прошли лечение более 12000 пациентов. В результате легкие и умеренные формы COVID-19 значительно реже переходили в тяжелые и критические.

По сути мобильные госпитали служили изоляторами. Пациенты с легкими симптомами находились здесь под присмотром медперсонала, что в значительной степени помогло контролировать распространение эпидемии. В результате вспышку коронавируса в провинции удалось погасить. Опыт этот пока что не смогла повторить ни одна страна. Хотя мобильные госпитали стали разворачивать по всему миру – но слишком поздно.

Фото: kiev.vgorode.ua

Куда обращаться с симптомами инфекции?

Если у вас есть симптомы коронавирусной инфекции и вы не можете дозвониться до своего семейного врача или вам по какой-то причине отказали в вызове мобильной бригады на дом, вы можете обратиться в контакт-центр Минздрава по номеру: 0800-60-20-19.

Ранее мы публиковали: В Одессе не будет мобильного госпиталя для «коронавирусников» – что предложили взамен?