Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус наступает: в Одессе развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19

Коронавирус наступает: в Одессе развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19

В Одессе планируется развернуть мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Аналогичные госпитали также появятся в Киеве и Краматорске Донецкой области. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

На три госпиталя Кабинет министров решил выделить 118 млн гривен. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 16 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“Они (госпитали – ред.) будут организованы в Киеве, Одессе и Краматорске. Такое решение связано со значительным ростом больных COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении”, – сказал Степанов.

Появление такого госпиталя в Одессе Степанов анонсировал еще 5 ноября.

Читайте также: Одесский морвокзал могут превратить в госпиталь для больных COVID-19 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить