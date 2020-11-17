Коронавирус наступает: в Одессе развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19

Коронавирус 17 ноября: Одесская область оказалась в тройке лидеров по заболевшим В Украине за минувшие сутки, по данным на утро вторника, 11 ноября, выявили 11 968 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус 15 ноября: в Одесской области подтвердили почти 700 новых случаев В Украине за минувшие сутки, по данный на утро воскресенья, 15 ноября, подтвердили 10 681 новый случай коронавируса. За сутки в стране коронавирусом заболели 420 детей и 391 медработник. ПОДРОБНЕЕ