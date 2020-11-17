Коронавирус наступает: в Одессе развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19

В Одессе планируется развернуть мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Аналогичные госпитали также появятся в Киеве и Краматорске Донецкой области.
На три госпиталя Кабинет министров решил выделить 118 млн гривен. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 16 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
“Они (госпитали – ред.) будут организованы в Киеве, Одессе и Краматорске. Такое решение связано со значительным ростом больных COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении”, – сказал Степанов.
Появление такого госпиталя в Одессе Степанов анонсировал еще 5 ноября.
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