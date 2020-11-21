В Одессе не будет мобильного госпиталя для «коронавирусников» – что предложили взамен?

В Одесской областной госадминистрации (ОГА) решили не разворачивать в Одессе мобильный госпиталь для лечения зараженных коронавирусом COVID-19 в здании областного центра социально значимых заболеваний на улице Ядова – вместо него власти области хотят развернуть здесь дополнительные 400 коек.

Об этом сообщила на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

По словам чиновницы, на оборудование госпиталя Одессе выделили из госбюджета 37 млн грн. Но мобильный госпиталь невозможно оборудовать центральной разводкой кислорода, и поэтому было решено обустроить на эти средства полноценную клинику.

На данный момент пациентов, которые проходили лечение в Центре, перевели в другие здания. В корпусах начался текущий ремонт и решается вопрос подводки кислорода. Но закупки аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, мебели, коек и прочего оборудования начнутся только после поступления в Одесскую область указанной суммы денег.

Ранее стало известно, что в Одессе планируется развернуть мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Аналогичные госпитали также появятся в Киеве и Краматорске Донецкой области. На три госпиталя Кабмин решил выделить 118 млн гривен.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, такое решение связано со значительным ростом больных COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении.