Переправа в Румынию и 200-бальники на ЗНО: коротко о новостях 5 августа

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Формат обучения в школах по-прежнему зависит от эпидемиологической ситуации. Но пока Одесса — в зеленой зоне, а значит, школы примут учеников, правда, с оглядкой на правила существования в эпоху коронавируса.
- Девять выпускников из различных одесских школ, гимназий, лицеев и колледжей набрали максимум в 200 баллов на внешнем независимом оценивании в этом году.
- Начало работы паромной переправы Орловка — Исакча и соответствующего пограничного пункта пропуска между Украиной и Румынией зависит от того, когда будут разрешены грузовые перевозки. К началу работ готовы обе стороны. Предварительно дата начала функционирования назначена на 10 августа.
- На фасаде дома по ул. Льва Толстого закипели работы: там восстанавливают обнаруженный недавно кусочек истории города — табличку (точнее, вывеску) более чем столетней давности.
- В рамках фестиваля на 13 ст. Фонтана появились сюрреалистичные фигуры, сделанные из всевозможных материалов, преимущественно из металла. Их разместили прямо на песчаной зоне.
- В скором времени одесские мастера будут восстанавливать еще одну вывеску — в доме-памятнике архитектуры на ул. Коблевской, 42.