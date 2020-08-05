Девять одесситов набрали максимум на ВНО – где учились

Без чего в Одессе в школу не пустят: какие документы должны быть у ребенка к 1 сентября? С 1 сентября одесские школьники все-таки вернутся за парты. Формат обучения по-прежнему зависит от эпидемиологической ситуации. Но пока Одесса — в зеленой зоне, а значит, школы примут учеников, правда, с оглядкой на правила существования в эпоху коронавируса. Потому в мэрии просят родителей детей, у которых температура 37,2°C — это физиологическая особенность, взять об этом соответствующую справку и предоставить ее в школьный медпункт. ПОДРОБНЕЕ

Обираємо коледж для дитини. Чотири варіанти і умови вступу Навчання в коледжі має багато переваг: дитина зможе краще зрозуміти обрану професію, отримає теоретичні і практичні знання, а якщо вирішить продовжувати навчання, то в університет можна буде вступити на пільгових умовах. Рекомендуємо чотири коледжі в Одесі, куди можна подати документи цьогорічним випускникам. ПОДРОБНЕЕ