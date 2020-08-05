Девять одесситов набрали максимум на ВНО – где учились

Девять выпускников из различных одесских школ, гимназий, лицеев и колледжей набрали максимум в 200 баллов на внешнем независимом оценивании в этом году.
Об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.
200 баллов набрали:
- по немецкому языку — ученица школы № 90 Ирина Завадская
- по английскому языку: учащийся Приморского лицея Александр Андреев, ученица гимназии № 8 Анастасия Колотило и ученица Юридического колледжа ОНЮА Александра Завальнюк
- по биологии — Анастасия Савицкая из школы № 45
- по математике — четверо выпускников Ришельевского лицея: Кирилл Пятковский, Мария Видрук, Артемий Нефедов и Дарья Синюченко.
Напомним, что тем, кто пойдет в школу 1 сентября, нужно заранее позаботится о справках.