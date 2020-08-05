На пляже 13-й Фонтана появились сюрреалистичные фигуры из хлама (фото)

В рамках фестиваля на этом участке пляжа появились сюрреалистичные фигуры, сделанные из всевозможных материалов, преимущественно из металла. Их разместили прямо на песчаной зоне.

На пляжной зоне 13-й станции Большого Фонтана в рамках фестиваля свободных искусств «Солнечное сердце» появилось несколько металлических, пластиковых и деревянных изделий.

Из разных фрагментов металлических частей всевозможных конструкций, организаторы фестиваля собрали две человекоподобные фигуры, более напоминающие женские. Одна из них рыбачка, а другая – воин с копьем на стальной загадочной черепахе.

Напротив расположили двух собак, глядя на которых сразу вспоминается фильм «Трасформеры». Но чтобы они не выглядели так агрессивно, им надели очки. А между дамой-воином и собаками – котелок.

Ближе к волейбольному полю – черный манекен, который спереди покрасили в белый цвет, а на голову надели чемодан. Рядом с этим экспонатом, находится еще один пластиковый манекен. Данное пластиковое изделие привязали за шею проволоками к шезлонгу и установили в стоячем положении.

Неподалеку есть двери в лето 2020. Рядом стульчик. За время пребывания на месте нашего корреспондента, в лето этого года никто не захотел пройти. А вот «выйти из себя» можно через другую дверь, которая расположена поодаль от всех других изделий. С другой стороны, можно «пойти с Богом».

Фото фигур смотрите в галерее:

Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже Фигуры на пляже

Фото: Артем Виноградов