На пляже 13-й Фонтана появились сюрреалистичные фигуры из хлама (фото)

В рамках фестиваля на этом участке пляжа появились сюрреалистичные фигуры, сделанные из всевозможных материалов, преимущественно из металла. Их разместили прямо на песчаной зоне.
На пляжной зоне 13-й станции Большого Фонтана в рамках фестиваля свободных искусств «Солнечное сердце» появилось несколько металлических, пластиковых и деревянных изделий.
Из разных фрагментов металлических частей всевозможных конструкций, организаторы фестиваля собрали две человекоподобные фигуры, более напоминающие женские. Одна из них рыбачка, а другая – воин с копьем на стальной загадочной черепахе.
Напротив расположили двух собак, глядя на которых сразу вспоминается фильм «Трасформеры». Но чтобы они не выглядели так агрессивно, им надели очки. А между дамой-воином и собаками – котелок.
Ближе к волейбольному полю – черный манекен, который спереди покрасили в белый цвет, а на голову надели чемодан. Рядом с этим экспонатом, находится еще один пластиковый манекен. Данное пластиковое изделие привязали за шею проволоками к шезлонгу и установили в стоячем положении.
Неподалеку есть двери в лето 2020. Рядом стульчик. За время пребывания на месте нашего корреспондента, в лето этого года никто не захотел пройти. А вот «выйти из себя» можно через другую дверь, которая расположена поодаль от всех других изделий. С другой стороны, можно «пойти с Богом».
Фото фигур смотрите в галерее:
Фото: Артем Виноградов