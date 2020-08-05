Когда откроют паромную переправу в Румынию – названа дата

Начало работы паромной переправы Орловка — Исакча и соответствующего пограничного пункта пропуска между Украиной и Румынией зависит от того, когда будут разрешены грузовые перевозки. К началу работ готовы обе стороны. Предварительно дата начала функционирования назначена на 10 августа.

Об этом в среду, 5 августа, пишет газета “Одесская жизнь”.

Переправа Орловка — Исакча выгодно отличается от имеющихся и работающих ныне транспортных магистралей тем, что позволит сократить 200 километров пути для всех перевозчиков. Кроме того, новая транспортная артерия сможет разгрузить дорогу DE85, несущую самую большую нагрузку в настоящее время.