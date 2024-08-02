Олег Кипер прокомментировал свое решение о большом переименовании в Одессе

Распоряжение об изменении названий 432 улиц, скверов и переулков Одесской области Олег Кипер подписал еще 26 июля.

Глава Одесской областной госадминистрации Олег Кипер в своем телеграм-канале заявил, что Одесса — есть и остается украинским городом, который создавали, строили и развивали украинцы.

Он считает, именно сейчас южной жемчужине Украины выпал исторический шанс оторваться от имперских нарративов и быть современным культурно независимым украинским городом, а не жить прошлым.

Мнения одесситов по этому поводу: На какой улице жить будем: можно ли на скорую руку изменить прошлое

«В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук Путина медали или сотрудничали с КГБ или воспевали советский союз с империей.

Современная украинская Одесса — это о людях, о молодежи, которая ценой собственной жизни и здоровья защищает независимость, о современных деятелях искусств, писателях, поэтах», — подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что если кому-то очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими или советскими названиями — «есть москва и уфа, а не украинская Одесса.

«В Одессе такого не будет», — подчеркнул Кипер.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что к переименованиям десятков топонимов в Одессе мэрия не имеет никакого отношения. Он также предложил одесситам ответить на вопрос, поддерживают ли они переименование улиц и демонтаж памятников, предложенных Одесской областной военной администрацией. Сейчас результат голосования выглядит так: