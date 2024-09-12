Перейменування вулиць: від одеської мерії вимагають оформити зміну 84 назв за 5 днів

На це міська влада дала п’ять днів, пише видання «Думська».

Нагадаємо, йдеться про перейменування 84 одеських топонімів, які стали яблуком розбрату між міською та обласною владою.

Як повідомлялося, в рамках закону про деколонізацію Одеська міськрада мала протягом шести місяців сама перейменувати вулиці, площі, парки тощо, назви яких пов’язані з російською імперією та СРСР. 27 квітня це право перейшло до обласної військової адміністрації.

29 липня 2024 року Одеська ОВА оприлюднила список з 84 нових топонімів в Одесі та 22 в області.

Зокрема, Думська площа стане Біржовою, вулиця Пушкінська – Італійською, провулок Чайковського – Театральним, площа Толбухіна – площею Трибуни героїв, а провулок Ляпунових – провулком Олександра Ройтбурда.

При цьому низка перейменувань, наприклад, вулиць, названих іменами письменників радянського періоду – Паустовського, Бабеля, Ільфа та Петрова та інших, викликали великий резонанс та неоднозначну реакцію громадськості.

Варто зазначити, що міська влада не поспішала виконувати рішення ОВА, зважаючи на все, розраховуючи знайти спосіб не перейменовувати ряд вулиць.

Так, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що до перейменування десятків топонімів в Одесі не має жодного відношення, а також назвав перейменування спробою «обнулити місто», а голова ОВА Олег Кіпер у свою чергу запевнив, що імперських і радянських назв у місті не буде, додавши при цьому, що якщо кому- то дуже хочеться прогулюватися вулицями з імперськими чи радянськими назвами – «є москва та уфа, а не українська Одеса».

Крім того, у недавньому інтерв’ю «Укрінформу» Кіпер чітко дав зрозуміти, що відкату не буде. Вулиці перейменовані і влада Одеси має це належним чином оформити.

«Наказ підписаний, нема про що комунікувати. Це моя робота, я її зробив. Назад повернутися неможливо, закінчився термін дії закону. Я не боюся взяти на себе відповідальність. А вони нехай самі собі розбираються: для них важливий Пушкін чи хлопець, який за день збив три ворожі літаки», – заявив Кіпер.

А відповідаючи на запитання, як зміни назв одеських вулиць позначаться на людях і чи буде безплатною зміна даних про місце реєстрації, він відповів: «Звичайно, буде зміна документів. Незабаром у нас на сайті з’являться роз’яснення щодо цієї процедури, куди саме звертатися людям. Це безкоштовно».

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