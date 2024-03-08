Переименование улиц в Одессе: в чем родственники защитников «Азова» обвиняют мэрию

Об этом говорится в заявлении Ассоциации семей защитников «Азовстали».

Ассоциация семей защитников «Азовстали» присоединилась к инициативе родственников погибших, военного командования, ветеранского сообщества по переименованию в Одессе определенных улиц в честь павших Героев.

Ассоциация призывает мэра Одессы Геннадия Труханова выполнить свой долг и прекратить циничные манипуляции.

«Мы в очередной раз обращаем внимание общества на циничный саботаж политики чествования героев и политики национальной памяти в Одессе. И в очередной раз настаиваем на том, чтобы мэр Одессы Геннадий Труханов перестал заниматься циничными манипуляциями и выполнил свой долг», — говорится в сообщении.

Среди требований родственников назвать улицы именами трех бойцов «Азова», которые погибли во время обороны Мариуполя, а именно:

ул. Жуковского — Виталия Блажко — майор, командир снайперской группы ОЗСП «Азов» погиб 08.05.2022, обороняя Мариуполь. Герой Украины (посмертно). Кавалер орденов «За мужество» I, II, III степеней. Защищал Украину с 2014 года, после сверхтяжелого ранения на Светлодарской дуге 2019-го воевал на двух протезах.

— майор, командир снайперской группы ОЗСП «Азов» погиб 08.05.2022, обороняя Мариуполь. Герой Украины (посмертно). Кавалер орденов «За мужество» I, II, III степеней. Защищал Украину с 2014 года, после сверхтяжелого ранения на Светлодарской дуге 2019-го воевал на двух протезах. ул. Черняховского — Артура Савельева — старший солдат полка «Азов» погиб 02.03.2022 в Мариуполе. Кавалер ордена «За мужество» III степени.

— старший солдат полка «Азов» погиб 02.03.2022 в Мариуполе. Кавалер ордена «За мужество» III степени. ул. Посмитного — Евгения Танцюры — главный сержант «Азова» погиб 30.03.2022 в Мариуполе. Кавалер ордена «За мужество» III степени.

Также предлагалось переименовать три другие улицы Одессы в честь Героев Украины из разных военных формирований:

ул. генерала Бочарова — Владислава Бувалкина,

ул. генерала Петрова — Дениса Максишко,

ул. маршала Говорова — Валерия Самофалова.

Напомним, родственники погибших и ветеранские организации неоднократно выступали против переименования улиц, которые до сих пор названы в честь советских военных и общественных деятелей. Они утверждают, что предложения топонимической комиссии, которую контролирует мэр города Геннадий Труханов, являются пренебрежением к памяти Героев Украины.

Представители ветеранского движения считают несправедливым решение присвоить небольшим улицам на окраинах Одессы: Махачкалинской — Виталия Блажко, Марии Демченко — Дениса Максишко, Якутской — Игоря Бедзая.

Ранее депутаты Одесского горсовета не поддержали проект решения о переименовании более 100 топонимов города, среди которых были предложения о переименовании улиц в честь военных, получивших звание Героя Украины, а также площади и улицы Льва Толстого, хотя одесситы проголосовали «за».