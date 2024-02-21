Почему переименование сотни одесских улиц отложили?

Как рассказал депутат горсовета Петр Обухов, сегодня переименование не прошло из-за нехватки голосов.

Напомним, сегодняшняя сессия Одесского горсовета началась с пикета: на Думской площади собрались представители одесского ветеранского движения. Они требовали присвоить большим одесским улицам имена погибших Героев Украины.

На рассмотрение депутатов вынесли переименование более 100 топонимических объектов Одессы, подлежащих переименованию согласно закону о деколонизации. Ранее новые названия утвердила историко-топонимическая комиссия, а также одесситы путем онлайн-голосования.

Депутатам было предложено исключить из перечня переименования в честь погибших героев, поскольку их родные и побратимы ранее выступали против предложенных вариантов улиц.

Данное предложение должны были рассмотреть после основного голосования вопрос, но для этого не хватило голосов: «за» проголосовали только 32 из 44 зарегистрированных депутатов и решение не было принято.

А предложение депутата Анастасии Большедворовой переголосовать, исключив из списка все спорные улицы, ее коллеги также не поддержали: «за» проголосовал только 31 депутат.

По словам Петра Обухова, по закону депутаты должны были переименовать улицы до 27 января. Далее право переходит к городскому голове, а если он это не сделает в течение трех месяцев – к главе ОВА.

«Теперь право на переименование получил городской голова. Призвал его реализовать решения, принятые историко-топонимической комиссией и поддержанные одесситами в онлайн-голосовании. За исключением тех переименований, против которых протестовали утром одесситы под горсоветом»,

– пояснил у себя в Facebook Обухов.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, зачем переименовывать так много улиц в Одессе и как выбирают новые названия.