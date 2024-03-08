Перейменування вулиць в Одесі: у чому родичі захисників “Азова” звинувачують мерію

Про це йдеться в заяві Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Асоціація родин захисників “Азовсталі” долучилася до ініціативи родичів загиблих, військового командування, ветеранської спільноти щодо перейменування в Одесі певних вулиць на честь полеглих Героїв.

Асоціація закликає мера Одеси Геннадія Труханова виконати свій обов’язок і припинити цинічні маніпуляції.

“Ми вкотре звертаємо увагу суспільства на цинічний саботаж політики вшанування героїв і політики національної пам’яті в Одесі. І вкотре наполягаємо на тому, щоб мер Одеси Геннадій Труханов перестав займатися цинічними маніпуляціями і виконав свій обов’язок”, – йдеться в повідомленні.

Серед вимог родичів назвати вулиці іменами трьох бійців “Азова”, які загинули під час оборони Маріуполя, а саме:

вул. Жуковського – Віталія Блажко . Жуковського – Віталія Блажка – майор, командир снайперської групи ОЗСП “Азов” загинув 08.05.2022, обороняючи Маріуполь. Герой України (посмертно). Кавалер орденів “За мужність” I, II, III ступенів. Захищав Україну з 2014 року, після надважкого поранення на Світлодарській дузі 2019-го воював на двох протезах.

. Жуковського – Віталія Блажка – майор, командир снайперської групи ОЗСП “Азов” загинув 08.05.2022, обороняючи Маріуполь. Герой України (посмертно). Кавалер орденів “За мужність” I, II, III ступенів. Захищав Україну з 2014 року, після надважкого поранення на Світлодарській дузі 2019-го воював на двох протезах. вул. Черняховського – Артура Савельєва – старший солдат полку “Азов” загинув 02.03.2022 у Маріуполі. Кавалер ордена “За мужність” III ступеня.

– старший солдат полку “Азов” загинув 02.03.2022 у Маріуполі. Кавалер ордена “За мужність” III ступеня. вул. Посмітного – Євгена Танцюри – головний сержант “Азова” загинув 30.03.2022 у Маріуполі. Кавалер ордена “За мужність” III ступеня.

Також пропонувалося перейменувати три інші вулиці Одеси на честь Героїв України з різних військових формувань:

вул. генерала Бочарова – Владислава Бувалкіна,

вул. генерала Петрова – Дениса Максишка,

вул. маршала Говорова – Валерія Самофалова.

Нагадаємо, родичі загиблих і ветеранські організації неодноразово виступали проти перейменування вулиць, які досі названі на честь радянських військових і громадських діячів. Вони стверджують, що пропозиції топонімічної комісії, яку контролює мер міста Геннадій Труханов, є зневагою до пам’яті Героїв України.

Представники ветеранського руху вважають несправедливим рішення присвоїти невеликим вулицям на околицях Одеси: Махачкалинській – Віталія Блажка, Марії Демченко – Дениса Максишка, Якутській – Ігоря Бедзая.

Раніше депутати Одеської міськради не підтримали проєкт рішення про перейменування понад 100 топонімів міста, серед яких були пропозиції про перейменування вулиць на честь військових, які отримали звання Героя України, а також площі та вулиці Льва Толстого, хоча одесити проголосували “за”.