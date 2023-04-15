Новости Одессы и Одесской области

Переименование двух районов Одессы: на сайте мэрии можно проголосовать “за” или “против”

Переименование двух районов Одессы: на сайте мэрии можно проголосовать “за” или “против”

Стартовал электронный опрос жителей Одессы по переименованию двух районов города – Суворовского и Малиновского. Опрос стартовал с 10:00 15 апреля 2023 года и продлится до 10:00 29 апреля 2023 года
на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение».

Об этом сообщается на официальном сайте Одесского городского совета.

Процесс переименования двух районов Одессы начат по распоряжению Одесского городского головы Геннадия Труханова № 159 от 14 апреля 2023 года. Согласно этому распоряжению установлен порядок проведения консультаций с общественностью в форме электронного опроса по вопросам переименования Малиновского и Суворовского районов города Одессы.

С 15 по 29 апреля, как сообщается на сайте горсовета, каждый одессит, достигший 18 лет и имеющий зарегистрированное место жительства на территории Одесской городской громады, может на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» выбрать поддержать или нет переименование Суворовского района в Пересыпский, а Малиновского на Хаджибейский.

Веб портал СОціальний громадянин Одеси

Один человек может проголосовать по каждому из предложенных вопросов только один раз.

Электронный сервис «Общественное обсуждение» общедоступн и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры электронного опроса.

Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи, сервиса Дія.Підпис, BankID НБУ.

Мы протестировали процесс регистрации и голосования и все это занимает не более 2-3 минут. Желательно на своем смартфоне иметь установленное приложение «Дія», которое упростит и ускорит процесс регистрации и голосования.

Как сообщают работники Одесского городского совета, зафиксированные результаты электронного опроса, проведенного с помощью вебпортала, Департамент информации и цифровых решений Одесского городского совета передаст для дальнейшей проработки в Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета.

Как показал первый день голосования, одесситы очень активно приняли в нем участие! За полдня почти по две тысячи горожан отдали свои голоса на вебпортале и «за» переименование районов высказались уже более 60 % принявших участие в голосовании и всего по 36 % одесситов высказались «против» переименования.

Райони міста Одеси

Следует отметить, что новые названия районов — Пересыпский и Хаджибейский — больше привязаны к топонимике и местности территорий Одессы чем старые названия.

Остальные два района – Киевский и Приморский – останутся без изменений.

Фото: вебпортал Одесского городского совета «Социально активный гражданин».

Читайте также:

Какие одесские улицы переименуют в первую очередь?

Кому суд передал в собственность дом Руссова — самое красивое здание Одессы

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Андрей
Андрей
46 минут назад

Голосование на веб-портале недемократично и не отражает общественного мнения. Кроме того, технические сложности с персонализацией через фото тоже ограничивают участие. Мы это уже проходили в предыдущем голосовании. Безусловно, более организованными оказываются те, кто «за», не всем хочется открыто демонстрировать свою оппозиционность.

0
Ответить
Одессит
Одессит
8 минут назад

Я бы переименовал бы на Северный, Западный, Восточный и Центральный (либо Южный). И без заморочек

0
Ответить
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить