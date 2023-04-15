Переименование двух районов Одессы: на сайте мэрии можно проголосовать “за” или “против”

Стартовал электронный опрос жителей Одессы по переименованию двух районов города – Суворовского и Малиновского. Опрос стартовал с 10:00 15 апреля 2023 года и продлится до 10:00 29 апреля 2023 года на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение».

Об этом сообщается на официальном сайте Одесского городского совета.

Процесс переименования двух районов Одессы начат по распоряжению Одесского городского головы Геннадия Труханова № 159 от 14 апреля 2023 года. Согласно этому распоряжению установлен порядок проведения консультаций с общественностью в форме электронного опроса по вопросам переименования Малиновского и Суворовского районов города Одессы.

С 15 по 29 апреля, как сообщается на сайте горсовета, каждый одессит, достигший 18 лет и имеющий зарегистрированное место жительства на территории Одесской городской громады, может на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» выбрать поддержать или нет переименование Суворовского района в Пересыпский, а Малиновского на Хаджибейский.

Один человек может проголосовать по каждому из предложенных вопросов только один раз.

Электронный сервис «Общественное обсуждение» общедоступн и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры электронного опроса.

Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи, сервиса Дія.Підпис, BankID НБУ.

Мы протестировали процесс регистрации и голосования и все это занимает не более 2-3 минут. Желательно на своем смартфоне иметь установленное приложение «Дія», которое упростит и ускорит процесс регистрации и голосования.

Как сообщают работники Одесского городского совета, зафиксированные результаты электронного опроса, проведенного с помощью вебпортала, Департамент информации и цифровых решений Одесского городского совета передаст для дальнейшей проработки в Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета.

Как показал первый день голосования, одесситы очень активно приняли в нем участие! За полдня почти по две тысячи горожан отдали свои голоса на вебпортале и «за» переименование районов высказались уже более 60 % принявших участие в голосовании и всего по 36 % одесситов высказались «против» переименования.

Следует отметить, что новые названия районов — Пересыпский и Хаджибейский — больше привязаны к топонимике и местности территорий Одессы чем старые названия.

Остальные два района – Киевский и Приморский – останутся без изменений.

Фото: вебпортал Одесского городского совета «Социально активный гражданин».

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