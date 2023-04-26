Противники переименования районов в Одессе клеят на улицах листовки (фото)

На улице Балковской появились листовки, призывающие одесситов не допустить переименования Суворовского района в Пересыпский. Похожие есть и на улицах Малиновского района.

Никаких аргументов против предлагаемого горсоветом нового названия авторы листовок не приводят. Но просят одесситов зайти на сайт горсовета, где проводится голосование за переименование и отдать свой голос за вариант “против”.

На одной из листовок отмечается, что если победит вариант “против переименования района в Пересыпский”, то городские власти будут вынуждены предложить другой вариант названия.

Чем им не угодил предложенный вариант, неясно, как непонятно и то, понравится ли анонимным активистам гипотетический новый вариант.

Аналогичные объявления появились и в Малиновском районе.

Напомним, что сейчас в Одессе на сайте городского совета проходит опрос среди жителей города, выступают они за переименование Суворовского района в Пересыпский, а Малиновского в Хаджибеевский или против.

Аналогичный опрос проводится и о поддержке переименования Малиновского района в Хаджибеевский.

Ранее упоминались и другие возможные варианты названий: для Суворовского района — Николаевский, Пересыпский и Лиманский, а для Малиновского — Хаджибеевский, степовой и Молдаванский.

Фото: «Думская», «В городе»