“Ромео и Джульетта” по-ананьевски: в Одесской области 5 дней искали беглую парочку подростков

В Ананьевском районе Одесской области полицейские отыскали двух подростков – парня и девушку, которые сбежали из дома, так как хотели быть вместе.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 17-летнего парня и 13-летнюю девушку искали 5 дней. Их обнаружили в лесу, где они соорудили себе шалаш из подручных материалов.
В полиции рассказали, что из-за желания жить вместе юноша со своей подругой уже не раз убегали из дома. Теперь опекунов подростков привлекут к административной ответственности за халатность и не исполнение в полном объеме обязанностей по воспитанию подопечных. Кроме того, ювенальные полицейские усилят контроль за этими семьями с привлечением представителей социальных служб.
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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области