Подростки разгромили дом под Одессой: есть ли управа на распоясавшихся тиктокеров? (видео)

Уже не один день соцсети бурно обсуждают погром подростками дома в селе Прилиманском под Одессой. Там группа из 10 подростков в возраста 13-17 лет арендовала посуточно двухэтажный дом, чтобы отпраздновать день рождения одного из школьников. Но в какой-то момент «что-то пошло не так»… Хотя, скорее, наоборот – все пошло как раз «так»: ведь чего не сделаешь ради просмотров в TikTok!

Праздник, вышедший из-под контроля

Итак, отпраздновав, откушав «горячительного» и войдя в раж, подростки разбили мебель и бытовую технику, сломали бильярдный стол и шкаф, обломали навесные потолки… При этом они снимали свои действия на видео и транслировали в TikTok и Instagram.

О том, что в доме происходит что-то неладное, хозяевам сообщили соседи – их насторожил странный шум из дома, а позже они увидели, как из окон полетели поломанная мебель, картины и техника.

Когда на место приехали хозяйка дома и сотрудники охранной службы, компания начала разбегаться. Тем не менее, личности нашкодивших хулиганов в полиции установили, но…

«Мама все порешает»

Но открывать производство стражи порядка, судя по всему, не спешат – якобы нет причин. А между тем, обнаглевшие тиктокеры, видимо, уверовав в собственную безнаказанность, уже выкладывают видео, где без стыда и совести заявляют, что их родители не намерены компенсировать убытки владельцам разгромленного дома. Более того, по их словам, в случившемся виноваты сами хозяева – мол, не надо было сдавать дом малолетним.

«Моя мама сказала: не…й было сдавать квартиру несовершеннолетним. А если дойдет дело до ментов, она все порешает», – так и заявила одна из соучастниц.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:



По неподтвержденной информации, среди малолетних крушителей дома были ученики специальной музыкальной школы имени Столярского для одаренных детей (и тут закономерно возникает вопрос: если уж «одаренные» дети у нас такие, то какие же все остальные-то?).

Однако, сдаваться пострадавшие хозяева не намерены: сейчас они подсчитывают ущерб и собираются подавать в суд.

Но в чем причина такого поведения подростков?

Дурной пример заразителен?

Следует отметить, что подобный случай первый в Одесской области, однако далеко не единственный в масштабах страны.

Так, в апреле 2020 года пятеро молодых людей арендовали квартиру на Печерске в Киеве и поздно вечером, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начали крушить в квартире мебель и портить интерьер. При этом молодые люди снимали свои действия на камеру мобильного телефона и в дальнейшем разместили видео в Tik-Tok. Тогда сумму нанесенных хозяйке квартиры убытков оценили в 370 тысяч гривен. Действия распоясавшихся тиктокеров квалифицировали как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Дело ушло в суд. Правда, нарушители там были совершеннолетние.

А в марте этого года настоящий треш в съемной квартире устроила киевская блогерша, известная под ником ttiisshhiinnaa. Таким образом она отомстила хозяину за требование съехать пораньше, хотя квартира была оплачена.

И это только самые наглядные случаи. И не секрет, что то, что кажется диким, вопиющим, противоправным взрослым и адекватным людям, некоторые подростки воспринимают в совершенно ином свете и пытаются подражать неким «героям», а возможно, и соревноваться с ними в «крутости».

Как избежать подобных ситуаций? И впрямь не сдавать жилье малолетним? Не сдавать жилье вообще никому? Внимательно смотреть, кто хочет снять жилье? Но, как признался хозяин дома в Прилиманском, все эти подростки «выглядели абсолютно адекватными людьми, внесли задаток, мы и подумать не могли, что такое произойдет». Да и адекватных и порядочных съемщиков разве мало?

А может просто не стоит спускать подобные случаи «на мягких тормозах» и жестко наказывать вот таких вот «смельчаков»? А то ведь так и будут на камеру глумиться. Ради «крутости» и «рейтинга» в Tik-Tok…

Видео с Телеграм-каналов Xydessa и «Одесса INFO