В Одесском аэропорту изменят правила парковки

В одесском аэропорту будет бесплатная парковка до 30 минут.
В аэропорту “Одесса” разработали новую концепцию размещения автомобилей на стоянках. Скоро появится возможность парковаться бесплатно до 30 минут.
Как сообщили на предприятии, будут разные правила для коммерческих и некоммерческих автомобилей.
Для путешествующих на собственном авто (некоммерческие пользователи):
- бесплатная посадка/высадка у Терминала в течение 10 минут 1 раз в сутки.
бесплатная стоянка в долгосрочной зоне автостоянки в течение 30 минут 1 раз в сутки.
Специальный пакет для операторов такси (коммерческие пользователи) включает следующие условия:
- бесплатная посадка/высадка пассажиров такси у Терминала в течение 10 минут 2 раза в час.
аренда оборудованных паркомест в долгосрочной зоне автостоянки.
Ориентировочно, новая концепция начнет работать с 1 мая 2021 года.
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