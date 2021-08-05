Парковки: где в Одессе инвалидам оставлять авто бесплатно?

В Одессе катастрофически не хватает мест для парковки и хранения авто. При этом всего в городе официально существует 59 автостоянок, на которых предусмотрены бесплатные места для инвалидов.

369 паркомест предназначены для водителей-инвалидов, а также для тех, кто перевозит таких граждан, и общественных организаций людей с инвалидностью. Хранение машин на таких местах оплачивается за счет городского бюджета.

Чтобы инвалиду получить бесплатное место для авто, необходимо обратиться в департамент труда и социальной политики Одесского горсовета:

ул. Косовская, 2д, тел. (048) 705 -10-90,

e-mail: dpsp@dpsp.omr.gov.ua.

Адреса стоянок и количество мест для инвалидов

Киевский район:

ул. Академика Вильямса, 59а = 9 ;

; ул. Ильфа и Петрова, 6/3 = 10 ;

; ул. Космонавта Комарова, 4а = 7 ;

; просп. Небесной Сотни, 6б = 21 ;

; ул. Варненская, 7 = 6 ;

; ул. Академика Вильямса, 59д, 59к = 17 ;

; ул. Левитана, 34 = 7 ;

; ул. Академика Вильямса, 59е, 59ж, 59и, 59и/1 = 9 ;

; ул. Академика Королева, 112 = 13 ;

; просп. Академика Глушко, 1/1 = 3;

ул. Академика Вильямса, 59, 57 = 3 ;

; ул. Академика Вильямса, 59к = 5 ;

; просп. Академика Глушко, 11е = 5.

Малиновский район:

ул. Авиационная, 1 = 3 ;

; ул. Богдана Хмельницкого, 5 = 3 ;

; ул. Бугаевская, 46 = 5 ;

; ул. Генерала Петрова, 25 = 3 ;

; ул. Картамышевская, 2-6 = 7 ;

; ул. Картамышевская, 33 = 2 ;

; ул. Картамышевская, 9-9б, 10-12 = 4 ;

; ул. Картамышевская, 9б = 2 ;

; ул. Новикова, 5/3 = 1 ;

; ул. Средняя, 4 = 4 ;

; ул. Косвенная, 68/70 = 6 ;

; ул. Святослава Рихтера, 127/1 = 6 ;

; ул. Комитетская, 24б = 3 ;

; ул. Ивана и Юрия Лип (от ул. Героев Крут до ул. Академика Филатова) = 3 ;

; ул. Ицхака Рабина, 7-9 = 1 ;

; ул. Ивана и Юрия Лип, 23, 25 (от ул. Героев Крут до ул. Генерала Петрова) = 9 ;

; ул. Авиационная, 11 = 16 ;

; ул. Маршала Бабаджаняна, 68 = 5 ;

; ул. Парковая, 77 = 5.

Приморский район:

пер. Аркадиевский (автостоянка) = 4 ;

; ул. Мечникова, 6-12 = 5 ;

; ул. Еврейская (от пер. Нечипуренко до ул. Преображенской) = 5 ;

; ул. Композитора Нищинского, 28-38 = 6 ;

; ул. Транспортная, 8 (депо) = 4 ;

; ул. Маразлиевская, 5 (от пер. Сабанского до ул. Троицкой) = 8 ;

; пер. Экономический, 2 = 6 ;

; пер. Светлый, 2-2а (от ул. Тенистой до пер. Светлого) = 2 ;

; ул. Армейская, 11к1, 11к5 = 3 ;

; ул. Армейская, 10а = 3 ;

; просп. Александровский, 34 = 1 ;

; пл. Таможенная, 1 = 7 ;

; ул. Пантелеймоновская, 3 = 3 ;

; пер. Красный (от ул. Греческой до ул. Дерибасовской) = 2.

Суворовский район:

ул. Жолио-Кюри, 68 = 9 ;

; просп. Добровольского, 126 = 2 ;

; просп. Добровольского, 159 = 7 ;

; просп. Добровольского, 75а = 8 ;

; ул. Черноморского казачества, 68-70 = 5 ;

; ул. Генерала Бочарова, 7а = 6 ;

; ул. Высоцкого, 11 = 24 ;

; ул. Генерала Бочарова, 69 = 5 ;

; ул. Академика Заболотного, 26/32, 27-31 = 8 ;

; ул. Одария, 1-3, 2-2/1 = 12 ;

; ул. Черноморского казачества, 110 (2) = 4 ;

; ул. Скворцова, 4а = 11.

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