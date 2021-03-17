Парк на месте санатория и жуткая находка возле школы: главные новости Одессы за 16 марта

Во вторник, 16 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких событиях в Одессе.

Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая инициирует проект создания парка-мемориала «Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернадацци, на месте бывшего кладбища.

Стало известно, кто разработает проектно-сметную документацию по реконструкции Ивановского моста в Одессе.

В Одессе около школы на улице Мариинской нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Тело лежало в мешке у входа в подвал.

В областном департаменте здравоохранения хотят создать дополнительные места для «ковидных» больных.

Одесская областная филармония начала подготовку к празднованию своего 90-летнего юбилея.

Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Ольги Квасницкой