Парк на месте санатория и жуткая находка возле школы: главные новости Одессы за 16 марта

Во вторник, 16 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких событиях в Одессе.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая инициирует проект создания парка-мемориала «Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернадацци, на месте бывшего кладбища.
Стало известно, кто разработает проектно-сметную документацию по реконструкции Ивановского моста в Одессе.
В Одессе около школы на улице Мариинской нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Тело лежало в мешке у входа в подвал.
В областном департаменте здравоохранения хотят создать дополнительные места для «ковидных» больных.
Одесская областная филармония начала подготовку к празднованию своего 90-летнего юбилея.
Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Ольги Квасницкой